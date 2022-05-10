وزارة الإقتصاد والتجارة ترعى إبرام اتفاقية مع غرفة تجارة تونسية

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة شمال شرقي بنزرت بتونس تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

حضر مراسم توقيع المذكرة سفير تونس لدى ليبيا اسعد العجيلي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة ومدير عام مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة.

وذكرت المنصة الإعلامية لوزارة التجارة أن المذكرة تُعنى بتعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالبلدين، وتبادل القوانين والتشريعات والدراسات حول النشاط الاقتصادي والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأسواق؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية والعمل على تركيز استراتيجية للتعاون الثنائي المباشر بغية التوجه نحو السوق الإفريقية.

وأشار الحويج، في هذا الإطار، إلى ضرورة تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة وتعزيز دورها في دعم الأنشطة الصناعية والزراعية بالمنطقة التي تمتلك المقومات لتحقيق التنمية المكانية بمشاركة القطاع الخاص الرافد للاقتصاد الوطني.

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