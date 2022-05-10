خلال اجتماعه مع سفير الصين.. “الحويج” يؤكد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الأجنبية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الثلاثاء بعقد اجتماعا مع سفير جمهورية الصين لدى دولة ليبيا وانغ تشيمين لبحث آلية عودة الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا، حيث كان الاجتماع بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصيري والملحق التجاري بالسفارة الصينية .

تم خلاله أيضًا مناقشة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية في استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة على تنفيذها ، واستعراض خطة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية وإنشاء موانئ ومطارات تسهم في تشجيع المستثمر الأجنبي لدخول السوق الليبي والمشاركة في إعادة الأعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والجهات ذات العلاقة.

وحثّ الحويج سفير جمهورية الصين على تشجيع الشركات الصينية لاستئناف عملها بأقرب وقت ، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الأجنبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي ، إضافة إلى وضع برنامج عمل مشترك لتنفيذ وتفعيل طريق الحرير نحو السوق الأفريقية بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مناطق حرة وخاصة بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي.

من جهته أكد سفير الصين رغبة الشركات الصينية استئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

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