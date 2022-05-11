خاص.. السحابة الدولية، بوابة مع مزودّي الخدمات والألعاب عالمياً، ومشاريع أخرى يوضّح تفاصيلها مهندسو شركة الاتصالات الدولية الليبية

صرّح “م.أمير شبشوب” من شركة الاتصالات الدولية الليبية في لقاءٍ مع صحيفة صدى الاقتصادية حول آخر أعمال الشركة بقوله:”نحن البوابة الدولية لِليبيا والتي تربط البلاد بالعالم سواءً بالانترنت أو الاتصالات الدولية، وذلك عبر الكوابل البحرية التي تمِّد بها شركات القطاع بصفة عامة”.

مُضيفاً:”لدينا عدة مشاريع ستنطلق قريباً ونطمح أن نكون الشريك الإقليمي لعديد الشركات في المغرب العربي وشمال إفريقيا بحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلادنا”.

وتابع:”من هذه المشاريع مشروع دعم ومراقبة أنظمة التشغيل O.O.S و السحابة الدولية I.C.C بالشراكة مع Microsoft، وآخرها مشروع بناء أكبر مركز لتبادل البيانات في شمال إفريقيا”.

فيما قال “م.محمد نشنوش” مُضيفاً:”بالحديث عن السحابة الدولية يستهدف هذا المشروع توصيل أي عميل اتصالات في ليبيا بالخدمات السحابية العالمية المعروفة، شركة الاتصالات الدولية بفضل البُنية التحتية التي تملكها من كوابل ألياف بصرية تربط ليبيا بالعالم الخارجي.

“هي في مجملها 3 كوابل إحداها درنة – اليونان وطرابلس – إيطاليا، بفضل هذه الميزة بدأنا في مشروع السحابة الدولية لتقديم الخدمات عبر .Google,Microsoft,Amazon“

خاتماً بقوله:”لدينا مشروع جديد آخر نتوقع أن يبدأ تشغيله نهاية هذا العام وهو الـI.X.P “البوابة الدولية” الذي يربط ليبيا مع مزوّدي المحتوى العالميين على رأسهم شركة “ميتافيرس”, google, Amazon, Netflix ومزوّدي الألعاب العالميين، سيساهم هذا المشروع في تقليل التكلفة وزيادة جودة الأداء من ناحية تقليل زمن الاستجابة “Delay”.

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