الحويج يناقش مع السفير الصيني عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير جمهورية الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين، آلية عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا، والمشاكل والعقبات التي تواجه استئناف عملها واستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة على تنفيذها.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاء ذلك خلال لقاء ضمّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والملحق التجاري بالسفارة الصينية اليوم.

وقالت الوزارة إن اللقاء استعراض خطة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية وإنشاء موانئ ومطارات تسهم في تشجيع المستثمر الأجنبي لدخول السوق الليبي والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والجهات ذات العلاقة.

وحثّ الحويج السفير الصيني على تشجيع شركات بلاده لاستئناف عملها بأقرب وقت، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الأجنبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي، إضافة إلى وضع برنامج عمل مشترك لتنفيذ وتفعيل طريق الحرير نحو السوق الإفريقية بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مناطق حرة وخاصة بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي.

من جهته أكد سفير الصين رغبة الشركات الصينية في استئناف عملها في ليبيا والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

