الحويج يبحث مع السفير الصيني مشروع طريق الحرير

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج رفقة السفير الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين؛ خطة حكومة الوحدة لإنشاء مطارات وموانئ من شأنها تعزيز التنمية والاستثمار.

وناقش الحويج، في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في مقر الوزارة في طرابلس، المشكلات التي تواجه عودة الشركات الصينية، مشددًا على إجراءات وزارة الاقتصاد الحالية لتشجيع عودة الشركات لمشروعاتها في ظل بيئة عمل مناسبة.

وأضاف الحويج، خلال لقائه مع تشيمين، أن ليبيا حريصة على تنفيذ مشروع طريق الحرير لتعزيز تجارة العبور مع دول أفريقيا وإنشاء مناطق تجارية لتطوير الأعمال الاقتصادية والأنشطة التجارية.

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