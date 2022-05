أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، حيث لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وذلك بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأميركية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.

وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير شباط في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيًا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1836.60 دولارًا للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ويتوقع المحللون تراجعا حادا في الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في أبريل الذي تعلن نتائجه في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، إذ يتوقعون انخفاضه إلى 0.2% من 1.2% في الشهر السابق في حين يتوقعون زيادته على أساس سنوي بنسبة

8.1%.

والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الأميركية في المدى القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.48 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 974.56 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2069.97 دولار للأونصة.

