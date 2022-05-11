اقتصاد

مصدر ملاحي لـ 218: استمرار وقف الصادرات النفطية في انتظار رفع القوة القاهرة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي لقناة “218” إن عملية التصدير مازالت متوقفة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم الأربعاء، رغم إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مساء الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق مع مغلقي الموانئ ومباشرة التصدير.

وأضاف المصدر أن الشركات الاجنبية وناقلات النفط تنتظران إعلان المؤسسة النفطية مباشرة عمليات التصدير ورفع حالة القوة القاهرة في إشارة لسلامة وأمان الموانئ.

وكشف مهندس يعمل في حقل الشرارة النفطي لقناة “218”، الأربعاء، أن الإنتاج في أكبر الحقول النفطية مازال متوقفًا في انتظار التعليمات الإدارية التي لم تصدر بعد.

وأغلق محتجون موانئ تصدير النفط وبعض الحقول في منتصف أبريل الماضي؛ اعتراضًا عن سياسة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في التصرف في الأموال، مطالبين بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

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قناة 218 الليبية

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