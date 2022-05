إستشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين برصاص جيش الاحتلال أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين.

كما أعلنت الوزارة إصابة زميلها علي السمودي برصاصة في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقر.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال حاصروا أحد المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسحلة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن الصحفي المصاب سمودي قوله إنه كان يتواجد رفقة شيرين أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية “أونروا” قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين.

وأضاف “قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر” ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.

وتابع السمودي “المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون كان واضحا لدى جنود الاحتلال، ولم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في تلك المنطقة والاستهداف جرى بشكل متعمد”.

وشيرين نصري أبو عاقلة، صحفية وُلدت في القدس عام 1971 تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وتنحدر من عائلة مسيحية مشهورة في بيت لحم، عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في مواقع عدة مثل وكالة “أونروا”، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة “مونت كارلو”، ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.

