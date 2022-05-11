تراجع سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 11 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 11 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 11 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0925 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0900 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1025 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0950 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1125 دينار

اليورو – طرابلس = 5.330 ~5.335 دينار

اليورو – بنغازي = 5.335 ~5.340 دينار

الجنية الإسترليني 6.22 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب223.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب260.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب297.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2081 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.24 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.22 “مصرف الوحدة” – 5.15 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.