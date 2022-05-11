صعود طفيف للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 11 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 11 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8026 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0643 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9264 دينار، والدولار الكندي 3.6949 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3124 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2803 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3075 دينار، والدينار التونسي 1.554 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4789 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 11 مايو 2022: