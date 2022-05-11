“عون” يبحث إمكانية التعاون بين الشركات الليبية والتركية في العديد من المجالات

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون”، مع وفد من رجال الأعمال الأتراك يمثلون العديد من الشركات التركية، بحضور مدير عام الجودة والصحة والسلامة “عبدالناصر الامين قنيدي” ومدير عام الشؤون “مصطفى عبدالله بن عيسى” .

تناول الاجتماع مناقشة نبذة عن قدرات وخبرة الشركات التركية داخل تركيا وخارجها فى مختلف المجالات، إلى جانب ما تمر به الصناعة النفطية في ليبيا وخارجها فى ظل التوتر الذى نتج عن الحرب الأوكرانية الروسية والتحديات التي تواجهها الصناعة النفطية في العرض والطلب وتطرق أيضاً إلى إمكانية التعاون بين الشركات الليبية والتركية في العديد من المجالات.

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