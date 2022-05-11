اقتصاد

ارتفاع خجول للدينار أمام الدولار

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت قيمة الدينار أمام الدولار بشكل طفيف في افتتاح التداولات الأربعاء في السوق السوداء بسوق المشير في طرابلس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الواحدة والنصف بـ 5,09 دنانير مقابل 5,12 دنانير في آخر تعاملات الثلاثاء، لترتفع قيمة العملة المحلية بمقدار ثلاثة قروش، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى اسطنبول التركية 5,10 دنانير، مع استمرار زيادة الطلب على النقد الأجنبي من قبل التجار الليبيين.

واستقرت قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو لليوم الثاني على التوالي، وتم تداولها مقابل 5,36 دنانير لليورو الواحد.

وكان الدينار قد تعرض لموجة انخفاض مطلع الأسبوع؛ بسبب زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء عقب إجازة عيد الفطر وإغلاقات النفط حينها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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