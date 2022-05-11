غرفة التجارة والصناعة طرابلس تتفق على تنظيم ملتقى ليبي إيطالي بطرابلس بشأن الطاقات المتجددة

عقد رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج دريبيل بمكتبه أمس الثلاثاء اجتماعاً مع الملحق التجاري بسفارة الجمهورية الأيطالية لدى ليبيا، جاكومو قراديسو، ومدير المكتب التجاري بالسفارة رومانو باروتسي، بحضور رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية عن الجانب الليبي أنور ابوستة، وذلك للاتفاق على جملة من الإجراءات التي من شأنها إضفاء الزخم اللازم على التعاون الاقتصادي الليبي الإيطالي.

ومن بين هذه الإجراءات تنظيم ملتقى بطرابلس ليبي إيطالي حول الطاقات المتجددة أواخر شهر سبتمبر من العام الجاري 2022م، ومعرض فني يعني بتوظيف واستغلال مخلفات البلاستيك والمعادن في تصميم مجسمات فنية تحث على نظافة البيئة، والمحافظة عليها.

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