البنك الأوروبي للإعمار يبحث دعم تخزين الغذاء في جنوب وشرق المتوسط

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إجراء محادثات مع المغرب وتونس ومصر، في إطار تعزيز منشآت تخزين الغذاء وتنويع المصادر في ظل اشتداد الحرب في أوكرانيا وتعطل إمدادات الغذاء.

وقالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار هايكه هارمجارت، في تصريح لـ”رويترز”، إن البنك يجري محادثات مع تونس والمغرب ومصر لحثهم على تسهيل تمويل التجارة لاستيعاب الطلب المتزايد على الغذاء، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في المغرب.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو إلى تعطل الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومصادر الطاقة إلى أعلى مستوياتها ناهيك عن صعود معدل التضخم عالميًا.

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