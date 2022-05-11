الخام الأمريكي ينخفض لأقل من 100 دولار للبرميل

أخبار ليبيا 24

انخفض سعر النفط الخام الأمريكي إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في أسبوعين. حيث تعرضت توقعات الطلب لضغوط بسبب الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين ومخاطر الركود المتزايدة، في حين جعل الدولار القوي الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.25 دولار أو 3.13 بالمئة إلى 99.85 دولار للبرميل. ونزل خام برنت 3.3 دولار أو 3.12 بالمئة إلى 102.62 دولار للبرميل مساء اليوم

كما تحولت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى هبوط في تعاملات متقلبة وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي وقت مبكر من الجلسة، عززت التعليقات من وزيري الطاقة السعودي والإماراتي ارتفاع برنت وغرب تكساس الوسيط. بأكثر من دولار واحد للبرميل.

النفط الروسي

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال إل إل سي: “هذه أوقات متقلبة، وأعمدة الأسعار اليومية كبيرة هذه الأيام”.

وبينما يواصل الاتحاد الأوروبي التردد بشأن ما إذا كان سيحظر النفط الروسي أم لا. فإن ذلك يغير الحسابات كثيرًا أيضًا في كلا الاتجاهين “.

وأجلت مفوضية الاتحاد الأوروبي العمل على الاقتراح. الإجماع مطلوب لحظر واردات النفط من روسيا، وبينما قال وزير فرنسي إن أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن المجر عارضت الحظر.

رويترز