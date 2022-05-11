تونس تتجه إلى رفع أسعار الحليب والبيض

تعتزم الحكومة التونسية رفع أسعار بعض المواد الغذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن على خلفية احتجاج المزارعين على غلاء تكلفة العلف الحيواني في ظل الحرب في أوكرانيا، حيث طالب المزارعون بضرورة رفع سعر اللتر الواحد من الحليب حتى يمكن التحكم في تكلفة الإنتاج.

ودعا وزير الفلاحة محمود إلياس المستهلكين إلى مساندة المزارع التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لأنه ركيزة للأمن الغذائي التونسي، بحسب قوله.

وفي تصريح لـ”رويترز”، كشف وزير الاقتصاد سمير سعيد أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا يكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1,7 مليار دولار.

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