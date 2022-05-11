اقتصاد

تونس تتجه إلى رفع أسعار الحليب والبيض

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم الحكومة التونسية رفع أسعار بعض المواد الغذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن على خلفية احتجاج المزارعين على غلاء تكلفة العلف الحيواني في ظل الحرب في أوكرانيا، حيث طالب المزارعون بضرورة رفع سعر اللتر الواحد من الحليب حتى يمكن التحكم في تكلفة الإنتاج.

ودعا وزير الفلاحة محمود إلياس المستهلكين إلى مساندة المزارع التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الصعب لأنه ركيزة للأمن الغذائي التونسي، بحسب قوله.

وفي تصريح لـ”رويترز”، كشف وزير الاقتصاد سمير سعيد أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا يكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1,7 مليار دولار.

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قناة 218 الليبية

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