ميناء طبرق يستعد لتصدير آلاف الأطنان من الخردة

وصلت إلى ميناء طبرق البحري السفينة “حبيبة أم” لتفريغ حمولتها المقدرة بثلاثة آلاف طن من الخردة.

وأعلنت إدارة الميناء، عبر موقعها على الإنترنت، عن دخول الباخرة “أن أس سبيريتر”، وعلى متنها 415 طنًا من المعدات الخاصة بمحطات الكهرباء.

ومن المتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء خلال الأيام القادمة الباخرة “برينسيس آمنة” ستكون محملة بألفيْ طن من الخردة.

وبحسب معلومات إدارة المرفأ؛ وصلت قبل أيام السفينة “سامح” حيث باشر العاملون بتحميلها بــ3,100 طن من الخردة، فيما لم تُشِر المعلومات إلى وجهة التصدير.

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