تراجع إيرادات السياحة المصرية في 2021 بنسبة 32%

انخفضت إيرادات السياحة المصرية عام 2021 بنسبة 32%، مقارنة بما تحقق خلال 2019 قبل جائحة كورونا، وهي نسبة تعد مرتفعة بنحو 102% مقارنة بعام 2020 لتسجل 8.9 مليار دولار، بحسب بيانات الشرق بلومبرغ والبنك المركزي المصري.

وتأثر القطاع السياحي في مصر كثيراً باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن البلدين كانا مصدرين رئيسيين لتدفق السياح، إذ يُمثلون نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنوياً.

وباشرت مصر مع بدء الحرب في أوكرانيا، بتنظيم جسر جوي لترحيل أكثر من 35 ألف سائح من العالقين داخل المنتجعات السياحية المصرية.

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