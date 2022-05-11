عون يتوقع عودة إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.2 مليون برميل يومياً

توقع وزير النفط محمد عون خلال تصريحات تلفزيونية، أن يعود إنتاج النفط إلى المستويات البالغة مليون ومائتي ألف برميل يومياً، مضيفاً أن إنتاج الغاز استمر حتى مستويات ملياري متر مكعب يومياً.

أكد عون ضمن تصريحاته لـقناة CNBC أن ليبيا لا تستطيع تعويض أوروبا عن الغاز والنفط الروسي؛ لأنه ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة من الغاز أو النفط الخام، مضيفًا أن وزارته قامت بإصدار عدة توجيهات لمؤسسة النفط وذلك للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها.

وفيما يتعلق بملف القطاع الخاص، فقد أشار عون إلى أن وزارته قدمت مذكرة مفصلة للحكومة بخصوص إشراك القطاع الخاص بتطوير الحقول النفطية، على أن يكون من ضمن شروط الإشراك امتلاك الجهة كفاءة وقدرة مالية لتطوير الحقول النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية