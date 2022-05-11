“الحويج” يوجه تعليماته بتشكيل فريق لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأربعاء، ضمّ رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة بحث استراتيجية الأمن الغذائي وآلية تنفيذها، إلى جانب سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك، كما تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

وفي ختام الاجتماع أعطى الوزير توجيهاته بتشكيل فريق يضم رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وادارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعني بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

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