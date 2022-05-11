الحويج يوجه بتشكيل فريق يتولى إعداد استراتيجية للأمن الغذائي

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج بتشكيل فريق يضم رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة، لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تُعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج ضم مسؤولي هذه الإدارات لمناقشة استراتيجية الأمن الغذائي، وآلية تنفيذها وسبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك.

واستعرض الاجتماع خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية، وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز، وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

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