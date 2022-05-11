اجتماع لجنة التحقيق في الشكوى المتداولة حول وجود وقود ملوث برئاسة وكيل وزارة الداخلية

طرابلس 11 مايو 2022 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس لجنة التحقيق في الشكوى المتداولة حول وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود لواء بشير الأمين، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء؛ ضم أعضاء اللجنة المكونة من مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز، ومدير إدارة التزويدات بمؤسسة النفط في طرابلس، ومندوب عن إدارة المتابعة بمجلس الوزراء ولواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.

وتناول الاجتماع مناقشة الشكوى المتداولة، وتحديد المسؤولين والأضرار الناتجة، وتقديم التقارير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن.

جدير بالذكر؛ إن اللجنة قد تم تشكيلها بناء على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 209؛ بشأن التحقيق في الشكاوى المتداولة حول وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود، وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عن عنه، وتقديم تقرير مشفوع بمحاضر التحقيق لنتائج عملها لرئيس الحكومة خلال أجل أقصاه أسبوع. (وال)

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