خاص.. المركزي يصدر تعليماته للمصارف لإستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات ذات المنشأ المصري

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي طرابلس “مختار الطويل” إلى المدراء العامين بالمصارف.

تضمنت المراسلة تعليمات المركزي بالسماح للمصارف بإستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات السلع ذات المنشأ المصري ، عن طريق المنفذ البري امساعد ، بحسب ما ورد برسالة وزير الاقتصاد بالوحدة الوطنية وإيلاء الموضوع العناية الواجبة اتجاه الشركات الموردة والتحقق من سلامة المستندات المقدمة إليها وإنها مطابقة للإجراءات القانونية.

بالإضافة إلى إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأية مخالفات أو شبهات فساد بالخصوص.

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