بوالخطابية يطلّع على سيّر العمل بالوحدة الأولى ونسبة الانجاز في محطة طبرق الغازية

طبرق 11 مايو 2022 (وال)- أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، زيارة لمحطة طبرق الغازية رفقة وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، والمكتب الإعلامي للبلدية.

وكان في استقبالهم مدير المشروع المهندس عبدالباسط عوض، وضابط الاتصال سعد عوض، وعدد من مهندسي المشروع، وعدد من الفنيين بشركة ميتكا اليونانية المنفذة للمشروع، حيث اطلع بوالخطابية على سيّر العمل الوحدة الأولى ونسبة الانجاز.

وأكد المهندسين أن دخول الوحدة الأولى بقدرة إنتاجية 185 ميغا وات في منتصف يونيو القادم.

ووعد بوالخطابية أن البلدية كيف ما ذللت العقبات السابقة، ستذلل كل العراقيل من أجل تشغيل المحطة، ووصول باقي الوحدات وقطع غيارها في مواعيدها، حتى تدخل المحطة وتغذي الشبكة الليبية؛ لتساهم في حل مشاكل انقطاع الكهرباء في طبرق وليبيا. (وال) أ ح/ ر ت

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