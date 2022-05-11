الدولار يعـاود الصعود… اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاربعاء ارتفاعاً جديداً للدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة التاسعة مساءاً بـ 5.1100 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً. وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.13 دينار.

أسباب انخفاض الدولار

وانخفض سعر صرف الدولار الامريكي اليوم بشكل نسبي يوم امس على خلفية استئناف شحن وخصم وسحب المصارف للبطاقات، قبل ان يعاود الارتفاع بشكل طفيف بعد ارتفاع سعره في البنك المركزي.

وكان خبراء اشاروا إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي جاء على خلفية سلة العملات المرتبطة بالدينار الليبي؛ حيث انخفض سعرها بشكل كبير، وزيادة معدل الفائدة الربوية للفدرالي الأمريكي، وزيادة سعر الدولار في البنك المركزي، بالإضافة إلى تعليق شحن بعض المصارف للبطاقات.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني استقراره مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.220 دينار للبيع و6.180 للشراء، فيما تراجع سعر صرف اليورو بشكل طفيف والذي بلغت قيمته 5.335 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.340 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.