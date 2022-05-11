عودة السفارة إلى طرابلس ومنح التأشيرات .. أبرز محاور النقاش بين السفير الليبي لدى روسيا ونظيره القائم بالأعمال الروسي

جرت مكالمةٌ هاتفيّة يوم أمس الثلاثاء 10 مايو 2022 بين سفير ليبيا مفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية “امحمد عبد الله المغراوي” مع القائم بالاعمال بالسفارة الروسية لدى ليبيا والمقيمة لدى تونس “جامشيد بولتايف”.

وتطرق السفير الليبي إلى سُبل إنجاح خطة فتح السفارة الروسية في طرابلس وبدء أعمالها من العاصمة الليبية في القريب العاجل، كما تحدّث عمّا تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي حول الإدعاء بتصريح السفارة الروسية لدي ليبيا والمقيمة في تونس أنّ السفارة أوقفت منح التاشيرات للمواطنين الليبيين وكذلك رجال الاعمال الليبيين.

والتي فنّدها القائم بالأعمال الروسي، وقال أن العمل يجرى حسب السياق المعتاد وليس هناك أي قيود مفروضة على المواطنين الليبيين.

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