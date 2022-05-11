خاص.. في تصريحٍ لصدى.. “الحويج” يكشف تفاصيل إتفاقيات هامة جداً خلال اجتماعه مع غرف التجارة والصناعة

كشف وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اجتماعه اليوم مع غرف التجارة والصناعة أنه تم الإتفاق مع الغرف على وضع تصور لتنويع الاقتصاد الوطني ، ووضع مقترحات بشأن الأمن الغذائي ، وأساليب السيطرة على إرتفاع الأسعار ، وتشديد الرقابة على جودة السلع المستوردة والمنتجة .

ووفق “الحويج” فقد تم الإتفاق على ضرورة إنشاء ديوان الحبوب ولو عن طريق الخاص للسيطرة على المخزون الإستراتيجي من الحبوب وأهمها القمح ، وأن تقوم كل غرفة بتجديد الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمات التي تعطى لها أولوية .

وبحسب وزير الاقتصاد فقد تم الإتفاق كذلك على تفعيل القوانين بشأن الأنشطة المحظورة على غير الليبين ممارستها مثل الخدمات والتجارة ومتاجر الخضروات والفواكه واللحوم وضرورة قصرها على الليبيين.

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