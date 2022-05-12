وزيرة العدل تبحث وضع الأرشفة الإلكترونية التي تعتمد عليها مصلحة التسجيل العقاري

قامت معالي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” اليوم أمس الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، بزيارة إلى مقر مصلحة التسجيل العقاري، حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع موسع ضم رئيس المصلحة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل والمستشارين ومديرو الإدارات، وعدد من مديرو الفروع والمكاتب بالمصلحة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عمل المصلحة وخطة التطوير ومستهدفاتها، وكذلك وضع الأرشفة الإلكترونية التي تعتمد عليها المصلحة وكيفية حفظ المستندات والوثائق وفق المعايير المتبعة لتلافي الأضرار والإهمال، إلى جانب تذليل العقبات والعراقيل التي تواجه المصلحة والعاملين بها وإلى توفير الإحتياجات اللازمة وكيفية وضع سبل الحماية المطلوبة في هذا الإطار.

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