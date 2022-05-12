سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 12 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 12 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 12 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1075 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1025 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1150 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1050 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.1275 دينار

اليورو – طرابلس = 5.330 ~5.335 دينار

اليورو – بنغازي = 5.335 ~5.340 دينار

الجنية الإسترليني 6.22 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب225.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب261.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب298.6 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2090 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.24 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.22 “مصرف الوحدة” – 5.17 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.