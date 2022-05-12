المصرف المركزي يأذن لمنح اعتمادات لتوريد سلع مصرية عبر منفذ امساعد

منح مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي مختار الطويل الإذن للمصارف التجارية بالموافقة على تسلم طلبات الحصول على اعتمادات لتوريد السلع ذات المنشأ المصري ودخولها عبر منفذ امساعد البري.

وأشار الطويل، في الكتاب الذي اطلعت “218” على نسخة منه، إلى أن القرار جاء بناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، وما ورد في محضر اجتماع اللجنة الجمركية في إطار تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد مدير إدارة الرقابة المصرفية على ضرورة التأكد من سلامة المستندات المقدمة للحصول على اعتمادات ومدى مطابقتها للشروط والقوانين النافذة على أن يتم إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بأي مخالفات قد ترصد.

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