صعود طفيف للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 12 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 12 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8134 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.057 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8738 دينار، والدولار الكندي 3.6958 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3136 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2832 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3105 دينار، والدينار التونسي 1.5583 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4785 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 12 مايو 2022: