الغاز والنفط في قلب مناقشات واشنطن حول ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي” خلال زيارته إلى البيت الأبيض إن ليبيا يمكن أن تكون موردا ضخما للغاز والنفط بالنسبة لأوروبا حيث أن الرئيس الأمريكية “جو بايدن” مهتم لأنه تحديد الموردين المختلفين يعني مساعدة الأوروبيين على التحرر من الاعتماد على الطاقة الروسية.

ووفقاً “لدراغي” أن إنتاج ليبيا المحتمل من النفط الخام يتجاوز المليون برميل يومياً ولكن الإنتاج انخفض جداً حالياً على خلفيه عدم الاستقرار الداخلي فيما أصبحت المسألة الآن أكثر حساسية في حال جرى وضعها في إطار سياق يتم فيه تحديد إفريقيا من العديد من الدول الأوروبية كحل للتخلص من التبعية الروسية أما الشق الآخر من المسألة يتعلق بالغاز الطبيعي.

وقال السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال اجتماع المائدة المستديرة “التركيز على المتوسط ليبيا” الذي نظمته جامعة لويس الإيطالية في منتصف أبريل إن 65 في المائة من الغاز المستخرج في غرب ليبيا باتجاه الحدود مع تونس يستخدمه الليبيون والباقي يذهب إلى خط جرين ستريم.

وأضاف “بوتشينو” أن تطوير طرق بديلة للطاقة يمكن أن يفتح المزيد من معدلات الصادرات في سوق لها إمكانات بقيمة 30 في المائة.

ويأتي هذا فيما توقعت حكومة “دراغي” نحو ملياري متر مكعب من ليبيا في إطار الخطة الإيطالية من أجل التحرر من روسيا وهي خطة لها تأثير كبير آخر في شمال إفريقيا والشراكة العميقة مع الجزائر.

كما يعد الجمود المؤسسي عامل معقد جداً وقد طلبت إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة بالفعل إعادة فتح آبار النفط الأمر الذي يكلف البلاد فقدان عشرات الملايين من اليورو والتي ستكون ضرورية للاستثمارات من أجل الليبيين.

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