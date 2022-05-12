“الكيلاني” تتابع سير عمل مشروع منحة الزوجة والأولاد

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعًا مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والأولاد يوم أمس الأربعاء ، وذلك لمتابعة عمل مشروع المنحة .

تم خلاله الحديث حول صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة حيث يتم حاليًا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهن بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لتبدأ بعد ذلك عملية صرفها .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى استكمال الملاحق الخاصة بمنحة الأولاد عن الأشهر السابقة فيما يتعلق بصرف منحة الذين قاموا بتعديل أو إضافة أرقام حساباتهم وتمت الموافقة عليها من قبل المصارف على أن يتم صرفها خلال الأيام القادمة .

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