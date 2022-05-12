‏”النوران” يعلن عن سقف السحب والشراء من خلال بطاقة فيزا كلاسيك وفيزا بلاتينيوم وركاز المحلية

أعلن مصرف النوران بأن سقف السحب اليومي من خلال بطاقة فيزا كلاسيك وعن طريق آلة السحب الذاتي 1500 دولار ، أما سقف الشراء اليومي عن طريق نقاط البيع والمواقع الإلكترونية 10 آلاف دولار .

كما خُصص لسقف السحب اليومي من خلال بطاقة فيزا بلاتينيوم وعن طريق آلة السحب الذاتي 2000 دولار ، وسقف الشراء اليومي عن طريق نقاط البيع والمواقع الإلكترونية 10 آلاف دولار .

حيث أعلن كذلك بأن سقف السحب اليومي من خلال بطاقة ركاز المحلية 8000 د.ل ، وسقف السحب الأسبوعي 16000 د.ل ، وأما الشهري فقد خُصص له 32000 د.ل ، وسقف الشراء اليومي 8000 د.ل ، والشهري 8000 د.ل .

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