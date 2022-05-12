الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تعقد اجتماعًا لمناقشة مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة ساوند انرجي والفريق الهندسي المصاحب ، وبحضور مدير إدارة الاستثمار، ومدير إدارة الترويج والتعاون الدولي .

تم خلاله مناقشة مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة، والتطرق أيضًا لمجال تكثيف الطاقة المنبعثة من الحقول النفطية وإمكانية الاستفادة من هذه المجالات في تطوير قطاع الاستثمار .

كما أكدت الهيئة أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الشركات بشكل عام وفق اللوائح والقوانين المعمول بها والخاضعة لقانون رقم (9) بشأن تشجيع الاستثمار وذلك بعد حصولهم على الموافقة من الجهات المعنية لمزاولة نشاطاتها .

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