شكشك: هنالك تزوير في فواتير ديون العلاج بالخارج و70‎%‎ من حالات المرضى في تونس سببها نقص الأدوية

قال رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” في تصريحاتٍ صحفيّة له:”إنّ جزء من ديون العلاج في الخارج ملفّق وهناك تزوير في الفواتير، تدخلْنا لتنظيم العلاج بالخارج وبدأنا من تونس عن طريق منظومة مخصّصة لذلك”.

‎و‎تابع:”70‎%‎ من الحالات التي تعالج هُناك بسبب نقص الأدوية في ليبيا، ولو تُحل أزمة الأدوية 65‎%‎ من الحالات في تونس سيتم علاجها محلياً، عمليات توريد الأدوية ومراقبتها وتنظيمها تجري بطريقة عشوائية، وسينطلق التوريد وِفقاً للعطاء العام بدايةً من شهر سبتمبر المقبل”.

مُضيفاً:”الفساد منتشر في قطاع الصحة و80‎%‎ من الإنفاق على أزمة كورونا كان وهمياً، وهو أكبر تحدٍ نواجهه وقمنا بخطوات كبيرة لمكافحته”.

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