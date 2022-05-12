عقد الاجتماع الأول لمجلس أُمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

أُقيم اليوم الخميس بديوان المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس أُمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم في عضويته محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الخارجية والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والنفط والغاز، والاقتصاد والتجارة، ومكلف عن وزارة التخطيط، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما أكد رئيس مجلس الأمناء رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، في كلمته الافتتاحية بأن عقد الاجتماع الأول للمجلس بعد 14 سنة من إنشائه، يعتبر خطوة إيجابية وفعالة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المجلس في خبراته لإعداد الدراسات والتوصيات اللازمة، واعتباره بيت خبرة للحكومة.

وتم أيضًا مناقشة إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي الذي سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، من خلال مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.

حيث اعتمد مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأول خطة المجلس للعام 2022، بعد وضع الملاحظات الفنية والقانونية عليها.

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