توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة بطرابلس والوسط سوسة التونسية

وقّعت غرفتا التجارة والصناعة والزراعة طرابلس و “الوسط” سوسة التونسية اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم الأنشطة الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج دريبيل بوفد يضم رئيس غرفة التجارة والصناعة “الوسط” سوسة بجمهورية تونس نجيب الملولي بحضور سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة إلى جانب إقامة معارض مشتركة للتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين.

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