العابد يتابع مع الجهات المعنية تنظيم منح تأشيرات العمل

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اجتماعاً مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء “محمود سعيد” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية “مراد احميمة” ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء “يوسف مراد” ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومندوبين عن جهاز المخابرات والأمن الداخلي.

حيث استعرض الاجتماع عدداً من الملفات أبرزها آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن منح التأشيرات والتنسيق مع السفارات الليبية بالخارج وذلك لتنظيم عمليّة الدخول خصوصاً في ظل الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة في ضبط سوق العمالة خلال منصة وافد الرقمية وأيضاً تفعيل الاشتراطات المطلوبة لمنح أذونات الإستخدام عبر الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

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