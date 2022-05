“الدبيبة والكبير” يبحثان متابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح علي كافة المصروفات الحكومية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في اجتماع اليوم الخميس بمقر المصرف المركزي بطرابلس، متابعة الإنفاق العام والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح علي كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها بشكل شهري.

وعبر “الدبيبة” عن امتنانه لعمل المصرف المركزي الجاد مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية فيما يتعلق بمطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة والتي ستسهم في زيادة الإنتاج، وكذلك إنجاز المصرف المركزي للمصروفات العامة خلال شهر رمضان من خلال صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر مارس وأبريل وكذلك عملهم حاليا علي صرف مرتبات شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة.

