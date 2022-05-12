لقاء يجمع الدبيبة والكبير للتنسيق في زيادة الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية

عُقِد اليوم الخميس لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بشأن متابعة الإنفاق العام والتاكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري.

وتقدّم “الدبيبة” بالشكر لمصرف ليبيا المركزي على عملهم مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية بشأن مطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة التي ستسهم في زيادة الإنتاج وكذلك إنجازه للمصروفات العامة خلال شهر رمضان من خلال صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر مارس وأبريل وكذلك عملهم حالياً على صرف مرتبات شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة.

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