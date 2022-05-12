الدبيبة يحث المؤسسات العامة على إصدار تقارير عن مصروفاتها بشكل شهري

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على أهمية الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية، وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها بشكل شهري وفق مبدأ الشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بطرابلس، جرى خلاله مناقشة الإنفاق العام وتنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج، وفق منشور الحكومة.

ويأتي الاجتماع بعد تقارير تحدثت عن لقاءات عقدها الكبير في العاصمة المصرية القاهرة مع أطراف محلية ودولية، ضمن مساعي لتغطية النفقات العامة للحكومة الليبية التي قدمت مقترحها لمشروع الموازنة لمجلس النواب، وسط استمرار الدبيبة في موقفه الرافض تسليم السلطة.

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