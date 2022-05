أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن استئناف تشغيل رحلاتها الداخلية اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس إلى مطارات طبرق وسبها وغات.

وأوضحت الشركة بأن جدول رحلاتها الداخلية سيشمل رحلة أسبوعية من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق صباح اليوم الجمعة، ورحلتيْن أسبوعيتيْن من مطار معيتيقة إلى مطار سبها وكذلك إلى مطار غات يوميْ الاثنين والجمعة من كل أسبوع.

