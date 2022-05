“الدبيبة” يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بحضور أعضاء المجلس محافظ ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والنفط والغاز والخارجية والشؤون الاجتماعية ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.

وناقش المجتمعون إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي الذي سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال مشاركة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، كما اعتمد مجلس الأمناء خلال اجتماعه الأول خطة المجلس للعام 2022 بعد وضع الملاحظات الفنية والقانونية عليها، وأكد “الدبيبة” على ضرورة الاستفادة من المجلس من خلال خبرائه في إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة واعتباره بيت خبرة للحكومة.

