خاص.. “الحديد والصلب”: الشركة لا تتوالى في التعريف بالمنتوج الليبي سواء على المستوى العربي أو الأفريقي

قال مسؤول بقسم الإعلام بالمؤسسة الليبية للحديد والصلب “عبدالباسط عمار” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتهم بمعرض طرابلس الدولي في دورته الثامنة والأربعين: “الحديد والصلب شركة مملوكة بالكامل للدولة الليبية يشتغل بها أكثر من 7 آلاف عامل وأكثر من 90% منهم من العمالة الوطنية، كما أن الشركة تعتبر رافد من أهم روافد الاقتصاد الوطني وهي تعتمد بالأساس على طاقتها الإنتاجية وكذلك القدرات التشغيلية” .

أضاف قائلاً:” كما أنها حرصت دائماً بشكل دائم ومستمر على المشاركة في دورات معرض طرابلس الدولي منذ سنوات مضت وإلى الآن، ولازالت ستستمر في المشاركات وكذلك هناك مشاركات لها خارج حدود الوطن مثل تونس ومصر أو أي معرض يُقام بالخصوص وهذا للتعريف بالصناعة الوطنية وأيضاً للدفع بالاقتصاد الوطني.

وقال مضيفاً: بعد أيام قليلة سيكون هناك مشاركة بمعرض ليبيا بيلد بأرض معرض طرابلس الدولي وذات الجناح، ومتى أُتيحت الفرصة للمشاركة خارج حدود الوطن الشركة لا تتوالى في التعريف بالمنتوج الليبي سواء على مستوى العربي أو الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية