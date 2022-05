وزير الاقتصاد يطلب من مصلحة الجمارك وقف تنفيذ قرار “العابد” بمنح الموافقة لشركة “مزايا ليبيا” بتصدير 930 طن من الأسماك

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” تعميما إلى مصلحة الجمارك بوقف تنفيذ قرار الوزير المكلف “علي العابد” بمنح الموافقة لشركة “مزايا ليبيا” بتصدير 930 طن من الأسماك، مشددًا على ضرورة العمل بقرار “الحويج” بمنع تصدير الأسماك.

وكان “العابد” قد تولى مهمة وزير الاقتصاد المكلف بعد خروج الوزير “الحويج” في إجازة الشهر الماضي، وخلال هذه الفترة أصدر “العابد” قرارا بالموافقة على تصدير كمية من الأسماك الطازجة والرخويات تقدر بحوالي 930 طن لصالح شركة “مزايا ليبيا الجديدة” لاستيراد وتصدير الأسماك.

وشدد “الحويج” في مراسلته لمدير مصلحة الجمارك على ضرورة إيقاف قرار “العابد” وضرورة الالتزام بقرار منع تصدير الأسماك بجميع أنواعها والذي أصدره “الحويج” شهر مارس الماضي.

