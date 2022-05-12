عاجل السفير الأمريكي لدى ليبيا نورلاند لبرنامج فلوسنا : من مصلحة ليبيا الاستفا 2022-05-12 22:11:48

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السفير الأمريكي لدى ليبيا نورلاند لبرنامج فلوسنا : من مصلحة ليبيا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي لبيع ما لديهم، ومواكبة احتياجات العالم في الظروف الحالية من الطاقة.

نورلاند: ليبيا وقادتها يبحثون عن سبيل، والاتفاق بالتوصل إلى آليةٍ ما سيكون بمثابة حل للوصول إلى مرحلة يكون فيها الجميع رابح ومُستفيد.

نورلاند: مصرف ليبيا المركزي هو المعني بوضع السياسات النقدية من حيث قيمة الدينار والعُملات الصعبة.

نورلاند: الشركات الأمريكية مُهتمّة بالعودة وتوسيع أعمالها في ليبيا.

نورلاند: من المهم إيجاد فرص للاعتمادات المستندية تكون واضحة ومُقنّنة، وعلى مصرف ليبيا المركزي إيجاد الحلول بالخصوص.

نورلاند: كان لدينا تواصل وعمل مُطوّل مع السيد “الكبير” وخلال زيارته الأخيرة في واشنطن اجتمعنا عبر تقنية الزوم.

نورلاند: كان الحديث حول التقدّم المُحرَز فيما يتعلّق بإعادة توحيد مؤسسة المصرف المركزي مع فرعها في الشرق، وكان هناك حديث أيضاً مع السيّد الحِبري.

نورلاند: السيّدان الكبير والحبري يعملان عن كثب ويحرزان تقدّماً في هذا الصدد.

#صدى #ليبيا

2022-05-12 22:11:48

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