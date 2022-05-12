وزارة العمل تتجه لتنظيم منح تأشيرات العمل

استعرض وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة “علي العابد الرضا”، مع مسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن منح التأشيرات والتنسيق مع السفارات الليبية بالخارج، لتنظيم عملية الدخول للعمالة وللوافدين بشكل عام.

وعقد العابد بالخصوص اجتماعاً ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومندوباً عن جهاز المخابرات.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل الإجراءات التي تعمل عليها وزارة العمل والتأهيل في ضبط سوق العمالة خلال منصة “وافد” الرقمية، علاوةً على تفعيل الاشتراطات المطلوبة لمنح أذونات الاستخدام عبر الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

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