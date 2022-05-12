عاجل السفير الأمريكي لدى ليبيا نورلاند لبرنامج فلوسنا : فيما يتعلّق بالمسألة ا 2022-05-12 22:33:53

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السفير الأمريكي لدى ليبيا نورلاند لبرنامج فلوسنا : فيما يتعلّق بالمسألة الروسيّة الأوكرانية موقفنا واضح جداً بأنّ العدوان الروسي غير مُبرّر مهما كانت الذرائع.
نورلاند: هذا العدوان له آثار كارثيّة وتداعيّات اقتصادية كبيرة، بعض البلدان باتت تعاني في مسألة توريد الحبوب وهناك أيضاً أزمة طاقة على الصعيد العالمي.
نورلاند: يجب على هذا الصراع أن ينتهي في أقرب فرصة ممكنة.
نورلاند: حول مسألة تواجد القوات الأجنبية في ليبيا علِم الليبيون أنّ الموضوع حسّاس وهام جداً وكانت هُناك لجنة 5+5 التي دعتْ إلى مُغادرة كل المقاتــ.ـلين الأجانب والمرتزقة التراب الليبي.
نورلاند: نعتقد أنّ بعض تلك القوّات قامت بدوْر يتمثل في زعزعة استقرار ليبيا.
نورلاند: نشارك الليبيّين رغبتهم في مغادرة تلك القوات، وهذا ما سيُفسح المجال لتحديد مع من سيتم التعاون أمنياً في عدّة مجالات.
#صدى #ليبيا
2022-05-12 22:33:53
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