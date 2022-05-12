نورلاند: تفاجأنا بوقوع صنع الله تحت ضغوط كبيرة لتحويل إيرادات النفط .. وهذا ما كنا نفضله

قال السفير الأميركي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية: نحن نرى أن ليبيا بلد مهم في منطقة جنوب المتوسط، ولديها أيضاً أهمية كُبرى في سوق النفط العالمي من حيث إنتاج النفط والغاز، ولأسبابٍ كهذه تولي الولايات المتحدة ليبيا اهتماماً كبيراً.

وأضاف “نورلاند”: كنّا نعمل ضمن مجموعة العمل الاقتصادي مع مصر والاتحاد الأوروبي لإدارة عائدات النفط لتذهب إلى حيث يجب، لكن تفاجئنا أن السيد “صنع الله” وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل 2.6 مليار دولار.

وتابع نورلاند: كنّا نفضّل التأني في عملية تحويل الإيرادات حتى يتم مناقشة آلية إدارة عائدات النفط حتّى نُعيد الثقة للشعب الليبي بأنّ هذه الأموال سوف تذهب للمكان المناسب، حيث نوّد أن تكون آلية إدارة عائدات النفط بقيادة ليبية بحتة تضم الكُل.

وختم قوله: عندما التئمت مجموعة العمل الاقتصادي يوم 1 أبريل كان هناك ممثلّون عن حكومة الوحدة الوطنية والشرق، أيضاً مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، كما أردنا أن نوجِد نوع من التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات من حيث الإنفاق.

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